Toplu ulaşımda yolcu rekoru

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz ay 21.9 milyon yolcu ile toplu ulaşımda tüm zamanların rekoru kırılırken, Ekim 2017 ile Ekim 2018 arasında taşınan yolcu sayısı da 230 milyona çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir'de göreve başladığı 3 Kasım 2017'de kentin acil çözüm bekleyen sorununu trafik ve ulaşım olarak belirleyip, ulaşım acil eylem planını devreye almıştı. Çalışmalar kapsamında belirlenen 14 noktada akıllı kavşak uygulaması ile 29 kavşakta düzenleme ve ek şerit çalışmalarıyla trafikte yüzde 40'a varan oranlarda rahatlama sağlandı. Son 1 yıl içinde 7 kavşak ve 11 adet köprünün yanı sıra yaklaşık 76 kilometre sıcak asfalt, 68 kilometre sathi kaplama,16 kilometre ince bordür, 41 kilometre kalın bordür, 20 kilometre oto korkuluk, 12 bin metrekare engelli parke ve 9 bin 238 metrekare parke kaplama imalatı yapıldı.Fiziki yatırımların yanında toplu ulaşımın teşvik edilmesi amacıyla raylı sistemle ulaşımda yüzde 4 ile 27 arasında indirimler uygulanırken, sabah ve akşam saatlerine konulan ek seferlerle bekleme süreleri kısaltıldı ve konforlu ulaşımın önü açıldı. Bunun yanında metro istasyonları ve asansörlerde iyileştirmeler yapıldı. Bu iyileştirmelerle raylı sistemi tercih eden vatandaşların sayısında önemli bir artış gözlenirken, BURULAŞ bünyesine katılan 26 mikrobüs ve 50 otobüs ile toplu ulaşım filosunun yaş ortalaması gençleştirildi. Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözüm olacak 2035 yılını hedef alan ulaşım master planıyla ilgili çalışmalar da hızla sürüyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan fiyat indirimleri ve ek sefer düzenlemeleri sayesinde Bursalıların toplu ulaşıma ilgisi de katlanarak arttı. Her gün yaklaşık 700 bin kişi kent içi ulaşım için otobüs, metro, tramvay ve özel halk otobüslerini tercih ederken, Ekim 2017'de 5.8 milyon olan belediye otobüsleri ile ulaşım sağlayan yolcu sayısı 2018 Ekim'de yüzde 10 artışla 6.4 milyona ulaştı. Bu iyileştirmelerle Bursaray tarihinin yolcu rekorunu kırdı. BURSARAY Ekim 2018'de 8 milyon 3 bin 585 kişiye hizmet verdi. Yine Ekim 2017 - Ekim 2018 arasını kapsayan 1 yıllık dönemde tüm toplu taşıma araçlarında taşınan yolcu sayısı da 216.6 milyondan 230 milyona çıktı. Yapılan iyileştirmeler sadece Bursaray ve belediye otobüslerinde değil, özel halk otobüslerinde de kendini gösterdi. Nisan 2018'de varılan sübvansiyon anlaşması ve mikrobüs adımları ile özel halk otobüslerinin yolcu sayıları 6 ayda yüzde 16 arttı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 865 binin üzerinde trafiğe kayıtlı aracın bulunduğu, nüfusun 3 milyona ulaştığı bir kentte, trafik sorunun akşamdan sabaha çözülmesinin mümkün olmadığını, ancak hazırladıkları program dahilinde sonuca emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Ulaşımda Bursa'yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ve tüm ilçelerde ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla başlattıkları çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Yaptığımız küçük dokunuşlar bile halkımızın toplu ulaşım tercihlerine olumlu yönde yansıdı. Devam eden iyileştirme çalışmalarımız ve ulaşım master planımızla Bursa'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.