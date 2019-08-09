Üretıcıden tüketıcıye sağlıklı yağ: Kanola

1995'te Trakyalı çiftçilerin kurduğu S.S Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin, REKA Bitkisel Yağlar A.Ş arasında yapılan anlaşma ile yemeklik kanola yağı, BİM zincir marketlerinin raflarında satışa sunuldu. Kooperatif yaptığı açıklamada, "REKA Bitkisel Yağlar ile uzun yıllardır süren iş ortaklığımız bugün çok farklı bir noktaya uluştı.Farklı bir başlangıç daha yapmış olduk. Bundan sonra kooperatifimizin ürettiği ürünlerden elde edilen sağlıklı yağlar, REKA Bitkisel Yağlar ve BİM marketleri sayesinde tüm ülkemiz tüketicileri ile anında buluşabilecektir. Bu üçlü zincir sayesinde tüketicilerimiz kooperatifimizin ürettiği kanola ürününün yağını ülkemizin her noktasından rahatlıkla satın alabilecekler" ifadelerini kullandı. TRAKYA'NIN YAĞI

22 yıllık hedeflerine ulaştıklarını aktaran yetkililer "Kooperatifimiz 22 yıllık hedefine ulaşmıştır. Üreticiden tüketiciye sağlıklı gıda ulaştırmanın gururunu yaşamaktadır. Bu yağın tüketicilerin kullanımına sunulması, hem ülkemiz hem de üreticilerimiz için oldukça önemli bir adım olacaktır. Bugün Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifimizin ortaklarının ürettiği ürünün BİM marketlerinin raflarında yerini aldığını görmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Trakya Bölgesi'nde ürettiğimiz üründen elde edilen sağlıklı kanola yağının BİM Marketleri sayesinde ülkemizin her noktasında tüketicilerimiz ile buluşması bizleri oldukça gururlandırdı" şeklinde konuştu.

HEDEF YAĞ AÇIĞINI KAPATMAK

Uzun vadedeki hedeflerini de aktaran kooperatif "Gelecek yıl hedefimiz REKA Bitkisel Yağlar ve BİM marketleri ile birlikte ortak çalışma yaparak 1 milyon dekar kanola ekim alanına ulaşmaktır. Böylece bu ekim alanı ile ithal gelen yağlı tohumlarda ciddi bir azalış yaşanacaktır. İthalatın azalması ülkemizin dışa bağımlılığını azalttığı gibi dış ticaret açığımıza da katkı sağlayacaktır. Kooperatifimizin 2023 hedefi ise ülkemizin yağ açığını kapatmak ve yağlı tohumlarda dışa bağımlılığı sıfıra indirmektir" dedi. İthalat açısından da kanolanın önemini açıklayan kooperatif "Bilindiği üzere ülkemiz yağlı tohum ve türevleri bakımından net ithalatçı bir ülke konumundadır. Özellikle son yıllarda artan talep ile birlikte yağlı tohumlar ve türevlerinde ithalatımız 3.5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmektedir. Bu açığın kapanması için mevcut ayçiçeği ekim alanlarının iki katına çıkması gerekmektedir. Bunu yapmak mümkün olmadığı için buradan oluşan açığı ancak kanola bitkisi ile kapatmak mümkündür. Dekara yağ verimi yüksek kanola bitkisi, her yıl milyarlarca dolar ödediğimiz ithal yağlı tohumların rahatlıkla yerini alabilir. Böylece hem ithalat miktarımız hem de dış ticaret açığımız azalır" ifadelerini paylaştı.



YAĞ VERİMİ EN YÜKSEK BİTKİ

KANOLA bitkisi dünyada çok yaygın olarak ekimi yapılan Cruciferae familyasındaki Brassica cinsine ait önemli bir yağ bitkisidir. Kanola bitkisi birim alandaki yağ verimi en yüksek bitkidir. Kanola ile diğer yağ bitkilerinden yüzde 60 civarında fazla yağ verimi almak mümkündür. Dünyadaki en iyi tarım ülkelilerinin birim alandaki kanola verimleri ülkemizde yakalanmıştır. Hatta çoğu iyi tarım ülkesinin üzerindedir. Dünya sıralamasında ülkemiz büyük kanola üreticilerinden İngiltere ve Fransa'dan sonra birim alandaki verim bakımından üçüncü sırada yer alıyor



HAYVANCILIKTA DA KULLANILIYOR

KOLZA ismi ile de bilinen kanola bitkisinin tohumlarında yağ içeriği yüzde 40-50 civarında. Ayrıca yağ çıkarıldıktan sonra kalan küspesinde protein oranı yüzde 35 seviyelerinde. Küspedeki protein sayesinde kanola hayvancılık için oldukça önemli bir yem katkısı oluyor. Özellikle süt ve et için yetiştiricilikte ve tavukçuluk sektöründe küspesi oldukça değerli bir hal alıyor. Kanola küspesi katılan yem rasyonlarıyla da hayvanlardaki verimliliğin arttığı bilimsel olarak kanıtlandı. Öte yandan kanola bitkisi nektar ve polen verimi bakımından diğer bitkilerden bir adım öne çıkıyor. Erken çiçeklenme tarihi ile arılar için kış sonrası iyi bir besin kaynağı oluşturuyor.



ÜRETİM AVANTAJI YÜKSEK?

YETKILILER yaptığı açıklamada kanola üretimine üreticiler açısından bakıldığında birtakım avantajları bulunduğunu ifade etti. Kışlık bir bitki olan kanola yağışlardan daha fazla yararlandığı için yazlık bitkilere göre kurak tarım alanlarında daha avantajlı. Ayrıca sulama ihtiyacı olmadığı için hem su hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Birim alandaki geliri yüksek olan kanola bitkisi ekildiğinde diğer yağ bitkilerinden daha fazla gelir elde ediliyor. Üretilen yağın sağlıklı olması tüketiciler açısından da ayrıca bir avantajdır.