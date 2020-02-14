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TSO sınırları aşıyor

Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) heyeti, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa İş Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı ve çalışma ziyaretine katıldı

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Çerkezköy TSO sınırları aşıyor
ÇERKEZKÖY TSO Heyeti, İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi kapsamında Brüksel'de düzenlenen Avrupa İş Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı ve Çalışma Ziyareti programına katıldı. Gerçekleştirilen programda projenin ortağı Drama Ticaret ve Sanayi Odası (Drama TSO) Heyeti de yer aldı. Çerkezköy TSO Heyeti, ilk olarak Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay'ı ziyaret etti. Ziyaret programında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Oda/Borsa'ların bölgeye katkıları değerlendirildi. Ziyaret sonunda Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Bozay'a Oda plaketini takdim etti. Heyet, Büyükelçilik programının ardından EUROCHAMBRES Yardımcı CEO'su Ben Butters'la bir araya geldi. Brüksel programı, Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi ziyareti ile devam etti. Avrupa Bölgeler Akademisi Başkanı- Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi Üyesi Nelu Neacsu'nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Neacsu Türk ve Yunan Heyete kendi kurumları hakkında bilgi verdi.

DÜNYAYA İHRACAT YAPIYORUZ
Başkan Kozuva burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle bugün burada bulunmaktan dolayı hem odamız hem de bölgemiz adına oldukça mutlu ve gururluyuz. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak 5 bine yakın üyemizle 3 bölgeye hizmet veren güçlü bir kurumuz. Makine, metal, tekstil, kimya, kozmetik, ilaç gibi sektörlerdeki üretimimizle dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz" dedi.

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Çerkezköy TSO sınırları aşıyor
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