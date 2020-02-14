Trakya’da yeni trend Esen Tepe Taş Ev

Yapımına 2009 yılında Lüleburgaz Hamitabat Köyü'nde fotoğraf sanatçısı Erdem Esen tarafından başlanan Esen Tepe Taş Ev'in yapımı altı yılda tamamlandı. Son beş yıldır foto-film platosu olarak hem klip çekimlerinde hem de gelin-damat çekimlerinde aranılan mekan haline geldi. Erdem Esen Tepe Taş Ev'in kuruluş sürecini şöyle anlatıyor: On üç yıl önce Bodrum'un Ünlü mekanlarından Orkide Balık Restaurant'ın sahibi Ahmet Erol İsteği üzerine hotelin ve restaurantın tanıtım fotoğraflarını çekildikten sonra yapılan fotoğraf çalışması Bodrum'un diğer otellerinin de dikkatini çekti. Yoğun bir çalışma sürecinden sonra Bodrum'un doğal güzelliklerini fotoğrafladıkça Trakya kültürünü anlatan bir film platosu kurmaya karar verdim. Geldiğimiz noktada Trakya Kültürünü ve geçmişten geleceğe tarihi objeleri bir araya getirerek yeni nesillere aktarmaya çalıştığımız, aynı zamanda fotoğraf çekimleri ile faotoğraf sanatçılarını buluşturmayı hedefleyen bir platform oluşturduk. Erdem Esen şöyle devam etti: Binlerce ziyaretçi ağırladığımız Esen Tepe Taş Ev'de çocuklara yönelik yaptığımız etkinliklerimizin yanında sanatçıların da ilgisini çekerek, klip çekimleri özel toplantı yemek ve rezervasyonlu grup kahvaltıları özel gün fotoğraf çekimleri için Trakya'nın ilk fotoğraf platosu olduk. Çok sayıda fotoğrafçı ziyarette bulunuyor istedikleri bir konsept varsa hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuk bebek doğum öncesi fotoğraf çekimleri ile ilgili bu yaz çok özel çalışmalar yapmayı düşünüyorum. TRT Müzik kanalında yayınlanan 'Sıcak Yüzler' programı Trakya'ya özgü türkülerinin içerdiğı klip çekimlerinin bir bölümünün klip çekimleri Esen Tepe Taş Ev'de gerçekleşti.Aynı zamanda eşiyle birlikte arıcılıkla da uğraşan Erdem Esen, "Bu platformun kurulmasında en büyük destekçim eşim Ayşe Esen. Aileden gelen arıcılık mesleğini burada sürdürüyor. Ayrıca bal üretimi yaparken ziyaretçi minik öğrencilere ve küçük çocuklara arı kıyafetleri giydirerek camlı arı kovanlarının içindeki arıları gösterip çocuklara farklı bir deneyim kazandırıyor. Ürettiği doğal balı da düzenlemiş olduğumuz etkinliklerde misafirlerimize ikram ediyoruz" diye konuştu.

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