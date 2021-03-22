Bursalı kadınlar derin bir nefes aldı

Bursa'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük workshop etkinliğinde bir araya gelen Bursalı kadınlar, sokağa çıkma kısıtlamaları, maske mesafe tedbirleri ve iş yerlerine uygulanan kısıtlamalar yüzünden ağırlıklı olarak evlerde geçirdikleri son bir yılın stresini punch nakışı ve makrome yaparak, kanvas tablo boyayarak attı. Koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan eğitim yüzünden çocukların sürekli evde olması, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerde geçirilen sürenin artması gibi nedenler özellikle son bir yıldır ev hanımlarının yükünü iyice arttırdı. Çocuklarıyla ilgilenmek ve artan ev işleri yüzünden kendilerine zaman ayıramayan ev hanımları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen workshop etkinliğiyle adeta derin bir nefes aldı. Bursa'nın sarı listede yer almasıyla aylar sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamasını kadınlar için fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara özel workshop etkinliği düzenlendi. Normalde 10'ar 20'şer kişilik gruplar halinde yapılan etkinlik, 130 kadının katılımıyla Türkiye'nin en büyük workshopuna dönüştü.