Bir müjde bir açılış

Gürsu
ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 2 Bin 745 metrekare taban alanı ve 8 bin 235 metrekare inşaat alınana sahip Katlı Otopark ve Pazaryeri açılışına katılan Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 12 milyon TL'ye mal olan yatırımın Bursa'ya hayırlı olmasını diledi. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile çok sayıda davetli katıldı.
HİZMETLER KATLANARAK ARTACAK
Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa'dan İnegöl'e, Orhaneli'den İznik'e kadar Bursa'nın 17 ilçesinde de yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Pandemi sürecine rağmen Gürsu ilçesine 12 milyon TL'lik bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bizim bir taş üstüne bir taş daha koymaktan başka bir derdimiz yok. Başımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız ve Milletvekillerimizin de destekleriyle hizmetten başka bir gayemiz yok. Bakın 4 ilçe belediye başkanımız da burada. Çünkü halkımıza bir hizçmet kazandırmanın heyecanı hepimizin ortak heyecan" dedi.
DOĞALGAZ MÜJDESİ
Törende Yenidoğan Mahallesi sakinlerinin en önemli sorunların biri olan doğalgaz konusu ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bu konuda Gürsu ve Yıldırım Belediye Başkanlarımızla toplantı yaptık. Sadece Yenidoğan'ı değil Yıldırım ve Osmangazi'yi de ilgilendiren bir konu. İnşallah önümüzdeki ay doğalgazla ilgili çalışmalar da başlıyor. Belki bir miktar Ağustos'a da kalabilir ancak bizim nihai hedefimiz önümüzdeki kışı doğalgazla geçirmeniz. Ancak bunun için sizlerin de şimdiden ev tesisatlarıyla ilgili çalışmaları yapmanız gerekiyor" dedi.
VERİLEN SÖZLER TUTULUYOR
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da seçim öncesi verdikleri sözlerin yüzde 60'ını tamamladıklarını, bu yılsonuna kadar da yüzde 75'ini tamamlamış olacaklarını vurguladı. Seçim öncesi yaptırdıkları anketlerde Yenidoğan'ın en önemli sorunlarından birinin otopark ve Pazar yeri olduğunu hatırlatan Başkan Işık, Yenidoğan'a böyle bir hizmeti kazandırdıkları için Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.