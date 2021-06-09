Bursa sineksiz bir yaz geçirecek

Bursa
Büyükşehir Belediyesi, sivrisinekle mücadele çalışmalarının startını Kestel
'de verdi. Amfibik aracı kullanarak Mandıras Deresi'nde bizzat ilaçlama faaliyetine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Bursa'nın her anlamda sorunsuz yaz geçirmesi için çalıştıklarını söyledi. Sinekle mücadeleyi 17 ilçede tek elden yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu sayede, sıtma, kırım kongo kanamalı ateşi, batı nil virüsü, zika virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirleri de almış oluyor. Bursa genelinde 48 bin 540 adet sivrisinek üreme kaynağı ve 96 bin 736 çöp konteyneri, 2 bin 194 ağır, gübrelik, hayvan pazarı, kesimhane ve çöp depolama alanı gibi sinek üreme kaynağı, 3 bin 603 çocuk oyun alanı, mesire alanı ve dinlenme alanı düzenli olarak ilaçlanıyor. Mart'tan itibaren 337 araç ve ilaçlama ekipmanı ve 231 personelle yoğun şekilde sürdürülen ilaçlama faaliyeti Kestel Açık Hava Tiyatrosu önünde törenle başladı.
BÜYÜKŞEHİR HER YERDE
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş ile birlikte ilaçlama etkinliğine katılan Başkan Alinur Aktaş, sinekle mücadele çalışmalarında görev alan personelle tek tek selamlaştı. Personele seslenen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin doğumdan ölüme kadar hayatın her anında hizmet verdiğini hatırlatarak, personelden görevlerini itina ile yapmalarını istedi. Sinekle mücadele çalışmalarının 17 ilçede de kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, özellikle pandemi boyunca gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan ilaçlama personeline teşekkür etti.