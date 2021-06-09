Bursa’da her cuma mehter ziyafeti

Bursa
Büyükşehir Belediyesi, tarihi Tophane Meydanı'nda her hafta Cuma günleri Bursa Mehter Takımı'nı Bursalılarla buluşturuyor. Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırmak amacıyla bir taraftan restorasyon çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi
, diğer taraftan birbirinden farklı etkinliklerle Türk kültürünün önemli değerlerinden olan dünyanın en eski askeri bandosu mehteri de gelecek kuşaklara aktarıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla Bursa Mehter Takımı her Cuma günü saat 14.30'da Tophane Meydanı'nda Bursalılarla buluşuyor. Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte mehter takımının çaldığı marşlar Bursa semalarında yankılanıyor.