Bursalı sokak sanatçılarına destek

Geçimini sokak müzisyenliği yaparak sağlayan ve pandemi nedeniyle de sokaklardan uzak kalan sokak müzisyenleri, Bursa
Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Bursa Sokak Sanatçıları Festivali ile nefes aldı. Diğer yandan Bursalılar da bu festivalle moral buldu. Festivale katılan 20 grup ve 50 bireysel olmak üzere 100'e yakın sokak sanatçısı üç gün boyunca Bursa'nın cadde ve sokaklarını sahneye dönüştürdü. Kentin 10 farklı noktasında performanslarını sergileyen müzisyenler, vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği Sokak Sanatçıları Festivali, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan final konseriyle tamamlandı.
"ZOR GÜNLERİN ACISINI ÇIKARACAĞIZ"
Düzenlenen festival hakkında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Bursa'nın adına şiirler yazılan, resimler çizilen çok özellikli bir şehir olduğunu hatırlattı. Bir kentin gelişmişlik göstergesinin, sadece ekonomi, sanayi ve ticaret olamadığının altını çizen Aktaş ,"Bu saydıklarımın hepsi Bursa'mızda var. Ancak malum son 15 aydır pandemi, şehrimizi, ülkemizi hatta dünyayı çok yordu. Zor bir hastalık, hiç şakası yok. Ama artık sonlara geldik, aşılanma artıyor. Süreç normalleşiyor. Bursa özelinde Kasım'da 5 binleri gören vaka sayımız çok şükür 200'lere indi. Ama maske, mesafe konusunda taviz vermeyelim. Bu süreçten ekonomimiz, esnafımız gibi sokak sanatçılarımız çok etkilendi. Orkestra Şube Müdürlüğümüzle hazırladığımız bu konser nefes oldu. İnşallah bu zor günlerin acısını Temmuz, Ağustos gibi ziyadesiyle çıkaracağız" dedi.