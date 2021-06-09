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Giriş Tarihi: 9.6.2021

BURSASU’dan örnek dayanışma

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
BURSASU’dan örnek dayanışma
Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden biri olan Bursasu, pandemi döneminde anlamlı bir dayanışmaya imza atarak kamu hastanelerine ücretsiz su dağıtıldı. iştiraklerinden Jeotermal A.Ş tarafından üretilen Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kaynak suyu Bursasu, pandemi döneminde kamu hastanelerindeki sağlık çalışanları ve hastalara ücretsiz dağıtıldı. Sağlık çalışanları ve tedavi gören hastalar için Yüksek İhtisas Hastanesi'ne 9 bin 240, 'ne 3 bin 696, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve 'ne bin 848, Çekirge Devlet Hastanesi'ne 1000 adet olmak üzere 4 hastaneye 17 bin 632 şişe 0,5 litre Bursasu gönderildi.
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BURSASU’dan örnek dayanışma
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