BURSASU’dan örnek dayanışma

Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden biri olan Bursasu, pandemi döneminde anlamlı bir dayanışmaya imza atarak kamu hastanelerine ücretsiz su dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerinden Jeotermal A.Ş tarafından üretilen Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kaynak suyu Bursasu, pandemi döneminde kamu hastanelerindeki sağlık çalışanları ve hastalara ücretsiz dağıtıldı. Sağlık çalışanları ve tedavi gören hastalar için Yüksek İhtisas Hastanesi'ne 9 bin 240, Bursa Şehir Hastanesi
'ne 3 bin 696, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi
'ne bin 848, Çekirge Devlet Hastanesi'ne 1000 adet olmak üzere 4 hastaneye 17 bin 632 şişe 0,5 litre Bursasu gönderildi.