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Giriş Tarihi: 9.6.2021

’ya uluslararası görev

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’ya uluslararası görev

Pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyanın en önemli gündemini oluşturan (), ’ya önemli bir görev verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Kurulu’na seçildi

'nün belediyelerle birlikte yürüttüğü, şehirlerde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma girişimi olan , Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Politik Kurulu oluşturuldu. Avrupa'ya danışmanlık ve liderlik sunacak olan kurul, belediye başkanlarından ve meclis üyelerinden oluştu. 'nin kurucuları arasında olduğu ve Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, üye olduğu tarihten bu yana içerisinde Avrupa'dan 100 civarında belediyenin yer aldığı ağ içerisinde önemli bir rol üstlendi.

BURSA'NIN ÜYELİĞİ DE KABUL EDİLDİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DSÖ Avrupa Bölgesinden 16 şehrin belediye başkanı, meclis üyesi ve ulusal ağ başkanlarından oluşan Politik Kurula seçildi. Ayrıca 2019 yılında başlayan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 7'nci fazına üyelik başvurularının sonuçları açıklanmaya başladı. Ağa Avrupa'dan 28 belediyenin başvuru süreci tamamlanırken, Türkiye'den ağa üye olarak kabul edilen dört belediye arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi de yer aldı.

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Bursa’ya uluslararası görev
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