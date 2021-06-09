Bursa’ya uluslararası görev

Dünya Sağlık Örgütü
'nün belediyelerle birlikte yürüttüğü, şehirlerde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma girişimi olan DSÖ
, Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Politik Kurulu oluşturuldu. Avrupa'ya danışmanlık ve liderlik sunacak olan kurul, belediye başkanlarından ve meclis üyelerinden oluştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi
'nin kurucuları arasında olduğu ve Başkanlığını Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
'ın yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, üye olduğu tarihten bu yana içerisinde Avrupa'dan 100 civarında belediyenin yer aldığı ağ içerisinde önemli bir rol üstlendi.
BURSA'NIN ÜYELİĞİ DE KABUL EDİLDİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DSÖ Avrupa Bölgesinden 16 şehrin belediye başkanı, meclis üyesi ve ulusal ağ başkanlarından oluşan Politik Kurula seçildi. Ayrıca 2019 yılında başlayan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 7'nci fazına üyelik başvurularının sonuçları açıklanmaya başladı. Ağa Avrupa'dan 28 belediyenin başvuru süreci tamamlanırken, Türkiye'den ağa üye olarak kabul edilen dört belediye arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi de yer aldı.