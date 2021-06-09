Dağ ilçelerinin atıkları kontrol altına alınıyor

Bursa
genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25'ini kapatarak ilçelerdeki önemli bir çevre sonunu ortadan kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi
, evsel nitelikli katı atıkların sağlıklı bir şekilde düzenli depolama alanına taşınması amacıyla Orhaneli
ilçesine, 'Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu yapıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından alanda asfaltlama çalışmaları sürerken son rötuşların da tamamlanması ile birlikte tesislerin önümüzdeki haftalarda kullanılmaya başlaması planlanıyor.
"ATIK SORUNU TARİHE KARIŞIYOR"
Bir şehrin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden birinin atıkların sağlıklı bir şekilde bertarafı olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, "Bursa ölçeğinde her gün yaklaşık 3 bin 500 ton evsel nitelikli katı atık oluşuyor. Kişi başına günlük yaklaşık 1 kilogram atık oluşturduğumuz şehrimizde, ilçe belediyeleri tarafından toplanan atıklar düzenli depolama alanlarında bertaraf ediliyor. Batı bölgesindeki ilçelerimizin evsel atıklarının düzenli sahalara getirilmesi için Büyükşehir Belediyemiz tarafından Mustafakemalpaşa ilçesine 2016 yılında Batı Bölgesi Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılmıştı. Dağ ilçelerimiz için planlanan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonunu da kısa süre içinde hizmete açmış olacağız. Böylelikle dağ ilçelerindeki vahşi çöp depolama sahaları da rehabilite edilecek ve bu sorun tamamen ortadan kalkmış olacak. Keles ilçemizdeki aktarma istasyonun da tamamlanmasıyla ile dağ ilçelerimizin tamamında atık sorunu tarih olacak" dedi.