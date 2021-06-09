Dalgıçlar denizi çevreciler sahili temizledi

Dünya Çevre Haftası, Bursa
'da birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. Çevre ve altyapı konusunda örnek yatırımları Bursa'ya kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, bir dizi etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Haftası nedeniyle düzenlediği ilk etkinlik Mudanya
sahilinde gerçekleşti. Uludağ Üniversitesi
işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Çevre Mühendisliği Öğrenci Topluluğu (UÇET) öğrencileri ve vatandaşlar sahildeki atıkları toplayıp, çöp torbalarına doldururken, Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu'nun (USAT) balıkadamları da deniz yüzeyindeki atıkları gün yüzüne çıkardı. Denizden çıkarılan şişeler, maske, eldiven gibi atıklar, çevre konusunda farkındalık oluşturulması için sahilde sergilendi.
KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ
Dünya Çevre Haftası'nın ikinci etkinliği de Gemlik'te gerçekleştirildi. USAT tarafından gerçekleştirilen dalış sonucunda deniz dibinden çıkarılan atıklar, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından tasarlanan ahtapot heykeliyle sergilendi. Teneke kutular, plastik ve cam şişeler, ağlar, bilgisayar ekranı, cep telefonları ve araba lastikleri gibi atıklarla doldurulan ahtapot heykeli, çevrenin insan eliyle nasıl kirletildiği bir kez daha gözler önüne serdi.