Eğitime yönelik 4 yeni proje daha

Ana kucağı okullarıyla başlayıp Üniversiteye hazırlık aşamasına kadar tüm eğitim süreci boyunca Bursalı öğrencilere ciddi destekler sağlayan Bursa
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Minik Salonlar Dev Sporcular, Online Hazırlık Modülü, YKS
Deneme Sınavı ve 1'nci Ulusal Münazara Turnuvası projelerinin de startını verdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçireceği projelerin tanıtım toplantısı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
EĞİTİME TAM DESTEK
İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in de katıldığı toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Yeni bir okul inşa etmekten, eğitim kurumlarının eksiklerinin giderilmesine kadar her alanda büyük bir gayret gösterdiklerini ifade Etti. Başkan Aktaş, Covid-19 salgınıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar ile üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesinin ardından da eğitime desteklerini artırarak sürdürdüklerini vurguladı. Uzaktan eğitim için gerekli bilgisayar, tablet, telefon ve televizyon gibi uzaktan eğitim uygulamalarının kullanıldığı platformlara sahip olmayan öğrencilerin de yanında olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere şehrimizdeki hayırseverlerin de katkılarıyla salgın sürecinde çocuklarımızın eğitimine yardımcı olacak materyalleri temin etmeye gayret ettik. İlçe belediyelerimiz ve hayırsever işadamlarımızla birlikte 10 binden fazla tablet dağıttık. Bursa'da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere TV ve laptop desteği verdik. Busmek merkezlerimizi EBA
destek noktalarına dönüştürdük. Böylece 11 noktada 17 laboratuvar ile aynı anda 200 öğrenciye EBA destek noktası olarak hizmet verdik" dedi.
YENİ PROJELERİ ANLATTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayata geçirilecek olan 4 yeni projenin de tanıtımını yaptı. Örnek uygulamaları bir süredir devam eden Minik Salonlar Dev Sporcular projesi ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlenen eğitim kurumlarındaki atıl alanları modern spor salonlarına dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bugüne kadar 7 ilçede belirlenen 11 okulumuzda toplamda bin 500 metrekare spor aktivite alanları oluşturulduk. Bu sayede öncelikle bu okullarda eğitim gören çocuklarımızın beden eğitimi ve spor aktivitelerinin gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak. Proje kapsamında okullarımıza 100 spor alanı kazandırmak" dedi.
ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BÜYÜK DESTEK
Üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik hayata geçirilen yeni uygulamalar hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, şu ana kadar 40 bin üyeye ulaşan 'Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü' mobil uygulamasında da yenilikler eklemeye devam ettiklerini açıkladı. Uygulamaya YKS deneme sınavına online hazırlık modülü programı eklendiğini ifade eden Başkan Aktaş, "İçerisinde 300 bin soru, 10 yayınevi, 800'den fazla test kitabı, canlı deneme sınavları, plan yapabilme, yapay zeka koçluğu ve sürpriz hediyelerin bulunduğu pakodemy uygulamasını Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil uygulaması ve Busmek üzerinden ücretsiz olarak gençlerimize sunuyoruz. Bunun yanında Türkiye'de bir ilk olarak pandemi süreci nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencilerimizi motive edebilmek için YKS deneme sınavı yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin sınav kaygılarını azaltabilmek" dedi. Deneme sınavı, öğrencilerin birebir sınav deneyimine sahip olacakları gerçek sınava en yakın formatta hazırlandı. Yaklaşık 10 bin öğrencinin katılım ile gerçekleştirilecek. Sınav, 13 Haziran 2021 Pazar günü 10:15-12:30 saatleri arasında Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı okullarda yapılacak. Sınavda ilk 100'ye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler verilecek" dedi.
ULUSAL MÜNAZARA TURNUVASI
Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen münazara yarışmasını bu yıl "Bursa 1. Ulusal Liselerarası Münazara Turnuvası" adıyla online olarak yapacaklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Öğrencilerimizde yapıcı tartışma kültürü, toplum önünde konuşabilme, hızlı düşünme ve cevap verebilme, düşüncelerini uygun argümanlarla tutarlı ve düzgün bir anlatımla ifade edebilme, güncel konularla ve dünya sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlama gibi niteliklerini geliştirmek istiyoruz. 19 ila 20 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek turnuvaya 120 takım katılacak. Online olarak alınan başvurular 15 Haziran tarihinde son bulacak. Turnuvanın final müsabakası 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek" dedi.