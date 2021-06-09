Esnafın vergi borçları faizsiz erteleniyor

Salgın ile mücadele kapsamında yürütülen zorlu süreçte esnafı yalnız bırakmayan Bursa büyükşehir Belediyesi
, yayınlanan genelgeler kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaftan kira ve işgaliye bedeli almamıştı. Kapalı işyeri sahiplerinin konut su faturalarına da yüzde 50 indirim uygulayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de son meclis toplantısında alınan kararla, esnafa vergi ödemelerinde büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu uygulama ile son ödeme tarihi 31 Mayıs olan ilan ve reklam vergilerinin 1'inci dönem ödemeleri gecikme faizi uygulanmaksızın 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Yaklaşık 23 bin ilan ve reklam vergisi mükellefi bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasından ödemelerini henüz yapmayan 17 bin 910 vergi mükellefi yararlanabilecek.