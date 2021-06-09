Hava ulaşımında rota genişliyor

Bursa Yenişehir Havalimanı
üzerinden Erzurum, Muş ve Trabzon'a karşılık uçak seferleri yeniden başlarken, Güzergaha iki il daha eklendi. Temmuz ayı itibariyle Bursa
'dan Gaziantep ve Diyarbakır seferleri de devreye girecek. Bursa Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı öncesi Bursa'nın ulaşım ağına dair bilgiler paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Havalimanına ilişkin müjde verdi. BURULAŞ, BUDO ve BBBus ile Bursalılara hem sağlıklı hemde konforlu ulaşım imkanı sağladıklarını belirten Başkan Aktaş, Yenişehir Hava Limanında iki İl'e daha hava ulaşımının başlayacağını duyurdu.
GAZİANTEP VE DİYARBAKIR
Mevcut olan Erzurum, Muş ve Trabzon illerine uçuşların yeniden başladığını belirten Alinur Aktaş, "Muş seferleriyle alakalı ilave hatlar da kondu. Üç ilin belediye başkanına da görselleri ulaştırdık. Kendi şehirlerinden Bursa'ya dönüşlerin olduğunun da duyurulması gerekiyor. Gidişlerde uçaklar tamamen dolu gidiyor ama dönüşlerle alakalı doluluk da sağlanacaktır. Temmuz ayında da Gaziantep ve Diyarbakır seferleri devreye girecek" dedi.