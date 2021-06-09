Havuzlupark yeniden hayat bulacak

Bursa
'nın en önemli değerlerinden biri olan ve atıl vaziyette bulunan havuzlupark, Büyükşehir Belediyesi ile yeniden hayat buluyor. Yıllarca yüzme sporuna önemli sporcular kazandıran Çekirge'deki park için hazırlanan proje, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının destekleriyle yeniden kente kazandırılacak. Bursa'da uluslararası müsabaka yapılabilecek şekilde 1935 yılında yapılan ve Şehrin en önemli değerlerinin başında gelen havuzlupark, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Daha sonra Bursaspor'a ve yeniden Büyükşehir Belediyesine devri yapılan park, son 4 yıldır da kaderine terk edilmişti. Tesislerin yeniden kente kazandırılması için kolları sıvayan Bursa Büyükşehir Belediyesi
yeni ve modern bir proje hazırladı. Bakanlığa sunulan projenin yeniden kente kazandırılması için çalışma başlatıldı.
SİL BAŞTAN YENİLENECEK
Mevcut yapının yerine daha modern tekniklerle, fonksiyonel olarak daha uygun, kullanıcı kapasitesi arttırılmış, ulusal müsabakaların da düzenlenebileceği standartlarda bir proje tasarlandı. Proje inşaat alanı 8 bin 500 metrekare olan yapı iki blok olarak kurgulandı. Tesisin girişi, mevcuttaki yapı gibi parselin güney tarafından olacak. Ana blok; idari birimler, danışma, bekleme-sergi ve fuaye alanı, spor faaliyetlerinin yürütüleceği idari birimler, seminer odası, otopark ile parka ve tesise hizmet edecek restoran ve servis birimlerinden oluşacak. Diğer blok olan spor bloğunun alt katında soyunma odaları, duşlar, hamam ve sıcak su havuzları ile açık havuzların teknik birimleri yer alacak. Havuz katında ise; FINA standartlara uygun tam olimpik açık bir yüzme havuzu ile yarı olimpik açık bir yüzme havuzu daha bulunacak. Yarı olimpik havuzun bir kısmının derinliği arttırılarak atlama havuzu olarak da kullanılabilecek.
"BURSA'NIN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ"
Havuzlupark'ın sadece bir spor tesisi olmadığını, Bursalıların hatıralarında da önemli bir yer edindiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş
, "Bursa'nın önemli bir değeri olan bu tesislerin içler acısı halinin kente yakışmadık. Buranın yeniden Bursa'ya kazandırılması için neler yapılması gerektiği noktasında bende gidip, yerinde inceleme yapmıştım. Gerçekten kentin göbeğinde önemli bir tesis. Buranın yeniden ayağa kaldırılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz bizden proje hazırlamamızı talep etti. Gerçekten modern ve ayrıcalıklı bir proje hazırladık. Bakanlık desteğiyle Havuzlupark'ı yeniden Bursa'mıza kazandırmak istiyoruz" dedi.