Bursa Büyükşehir Belediyesi
'nin uzun yıllardır başarıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinden olan BUSMEK, 14 farklı branşta atölye çalışmalarının yapıldığı 'Hayat boyu öğrenme festivali' düzenledi. 4 gün boyunca 32 grubun yer aldığı çalışmalardan yaklaşık 500 kişi faydalandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa Haziran ayının ilk haftası kutlanan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çerçevesinde BUSMEK örnek bir çalışmaya imza attı. 1 ila 4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Hayat boyu öğrenme festivalinde, ahşap boyama, cam boyama vitray, çini tabak yapımı, drapaj eğitimi, elde aplike, elde stilistlik, ipek koza aksesuar, kumaş çanta boyama, kupa boyama, makrome, punch nakışı, resim tablo yapımı, resimsel kumaş boyama ve takı yapımı olmak üzere toplam 14 farklı branşta atölye çalışmaları yaptı. Pandemi dolayısıyla sınırlı tutulan kontenjana rağmen, alanında uzman usta öğreticilerin rehberlik ettiği çalışmalardan 32 grup halinde toplam 500 kişi istifade ederken, tüm malzemeler ücretsiz karşılandı.