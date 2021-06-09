Marmara’nın ilk rafting parkuru

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez doğa sporlarından biri olan rafting alanında Marmara
'nın ilk parkuru kapılarını açtı. Türkiye'de raftingin merkezi olarak bilinen Antalya'yı bile kıskandıracak bir parkur olan Orhaneli
rafting parkuru, 8 buçuk kilometrelik etap ve 12 rapitten oluşuyor. Rafting parkurunun açılış töreninde konuşan Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, eko-turizm ve doğa sporlarına yönelik yatırımlarla dağ ilçelerinin yıldızının her geçen gün daha da parlayacağını söyledi.
"BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"
Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'dan oluşan dağ yöresinin doğa sporları ve eko-turizm anlamında müthiş bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Bugün burada yapılan açılış sadece Orhaneli özelinde bir konu değil, bana göre bu yatırım bütün Bursa'yı hatta bütün Türkiye'yi rafting sporu anlamında ilgilendiren bir konu. Bursa'nın 3 milyon 100 bin nüfusu var ve 20 milyonluk bir hinterlant içerisindeyiz. Hemen yanı başımızda İstanbul gibi 15 milyonluk bir değer var. Allah'ın izniyle bu turizm yatırımlarının şehirde ne kadar maddi ve manevi bir karşılık bulacağını şimdiden hayal edebiliyorum, görebiliyorum. Bu tesis nedeniyle de Orhaneli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
İKİ YILLIK EMEK
7'den 70'e bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yaptıkları projeleri anlatan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise, Doğa sporlarından, termal zenginlikler ve yöresel ürünlere kadar her alanda eko-turizm adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi. Başkan Aykurt, "2 yıldır üzerinde çalıştığımız rafting parkurunu ülke sporuna kazandırmanın gururu yaşıyoruz. Rafting Federasyonu'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne kadar projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu projeye 2 yıl önce göreve gelir gelmez başladık. Bu yoldan gelirken araçlarımız yarıya kadar çamura giriyordu. Bugün ise Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle sadece bu yola 780 kamyon malzeme çekerek bu hale getirdik. Biz burayı Bursa'mıza ve tüm Marmara Bölgesi
'ne bir hizmet olarak sunmak amacıyla yola çıktık. Orhaneli'nin tanıtımı anlamında gerçekten çok büyük katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bizler kendimize insana ve insanlığa hizmeti hedef olarak koyduk. Rafting parkurumuzun bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Parkurumuz ilçemize ve tüm sporseverlere hayırlı olsun" dedi.
ŞAMPİYONA DÜZENLENEBİLİR
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise Orhaneli'de rafting sporunu ve turizmini en iyi şekilde canlandıracaklarını söyledi. Orhaneli'de bir Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Yardımcı, "Uluslararası bir organizasyon için önümüzdeki ay Fransa'da olacağız. Fransa'da burayı dile getirmeye başlayacağız" dedi.