Müsilaj sorunu avantaja dönecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi
tarafından Marmara Denizi
'nde çevre felaketine yol açan müsilajın tarım başta olmak üzere farklı alanlarda ekonomiye kazandırılması çalışmalarına sahada start verildi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin deniz temizleme aracıyla akademisyenler tarafından denizden müsilaj numuneleri alındı. Marmara Denizi'nin neredeyse tüm kıyılarında görülen müsilaj ile mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte müsilajı ekonomiye kazandırma çalışmaları başladı. Denizden toplanan müsilajın gübre veya farklı ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında, Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz, bir süredir laboratuvarda devam eden çalışmalar için denizden numune topladı.
TOPRAK VERİMİNİ ARTIRACAK
Büyükşehir Belediyesi deniz temizleme aracı ile Mudanya
'dan denize açılan Yılmaz, denizden toplanan müsilajdan numuneler aldı. Müsilaj görünmeye başladıktan sonra alınan örnekler ile Büyükşehir Belediyesi'nin temizleme yaptıktan sonraki örnekleri karşılaştırarak, su kalitesindeki değişimler incelediklerini ifade eden Prof. Dr. Mete Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi'nin topladığı müsilajı laboratuvarda çeşitli saflaştırma aşamalarından geçireceğiz. Tuzu ve diğer maddeleri uzaklaştıracağız. Sadece bu mikroorganizmaların oluşturduğu polisakkarit yapısındaki maddeyi alıyoruz. Bunu laboratuvar ölçeğinde yaptık. Şimdi bunun toksikolojik testlerini yapıyoruz. Çeşitli güvenlik testlerinden geçtikten sonra bunu öncelikli olarak tarımda kullanmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu tür maddeler tarımda, toprakta verimi artırma özelliklerine sahipler" dedi.
İLERİ BİYOLOJİK ARITMA
BTÜ'nün numune alma çalışmalarına eşlik eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da Marmara Denizi'nde kirliliğin önüne geçmek adına Büyükşehir Belediyesi tarafından ileri biyolojik arıtma tesislerinden deniz ve sahil temizliğine kadar çok önemli yatırımları olduğunu hatırlattı. Özellikle son günlerde gündeme gelen müsilaj sorunu ile ilgili olarak hemen harekete geçtiklerini ifade eden Cindoruk, "Bu bağlamda ilgili paydaşlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Üniversitelerimiz, BUSKİ, İl Çevre Müdürlüğümüz, Çevre Mühendisleri Odamız ve diğer paydaşlarımızın katılımıyla çalışmaları başlattık. Burada amacımız aslında müsilaj oluşumunu önlemek. Ama oluştuktan sonra da bunu nasıl değerlendirebiliriz, geri kazanımını sağlayabilir miyiz noktasında hocalarımızla birlikte çalışma yürütüyoruz" dedi.