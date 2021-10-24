3 ayda 197 bin metre sathi kaplama yapıldı

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Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometre karayolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda 17 ilçede de özellikle kırsal mahalle yollarında iyileştirme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Son 3 ay içinde hayata geçirilen çalışmalarla Osmangazi Çaybaşı mezarlık yolu, Orhaneli
Dağgüney, Eskidanışment, Büyükorhan Osmanlar, Mazlumlar, Karaçukur yol ayrımı, Ericek-Mazlumlar devamı Dursunbey sınırı arası ile Karaçukur Mahallesi, Kestel Serme, Keles Uzunöz- Kıranışıklar-Menteşe arası, Bıyıkalan-Harmanlan–Dağdemirciler, İnegöl Doğanyurdu, Deydinler- Ortaköy arası ile Yıldırım Beyazıt Caddesi, Hamamlı, Aşağıbalı, Edebey, Harmancık Bayramlar ile Yeşilyurt- Başak arası, Karacabey Karasu- Gölecik-Kedikaya arasında toplam 197 bin 500 metre sathi kaplama yapıldı.