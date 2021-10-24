Giriş Tarihi: 24.10.2021

Bursa kent mobilyalarıyla güzelleşiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarda kullanılan kent mobilyalarının şehre özgü tasarlanması amacıyla hazırlanan ‘Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması’nda kazanan çalışmalar belli oldu