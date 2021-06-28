MEF Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Eğitim-öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde "Flipped Learning" öğretim modelinin uygulandığı üniversitenin Mühendislik, Sanat Tasarım ve Mimarlık, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversite Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacak.

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