Piri Reis Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.



Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçülerine İlişkin Senato Esasları"nın ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...