Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ne araştırma görevlisi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ile "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya araştırma görevlisi alınacak. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmekte.)

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