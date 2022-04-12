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Giriş Tarihi: 12.4.2022 18:02

Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çağ Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

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Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
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