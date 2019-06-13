MSÜ tercih sonuçları 2019 açıklandı mı? Personel temin sayfası ile MSÜ tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temin süreci için heyecanlı bekleyiş bugün sona erecek. Bu yıl Mayıs ayının sonlarında tercih ekranı aracılığıyla ilgili işlemlerini yapan adaylar, Milli Savunma Üniversitesi personel temin sayfası üzerinden sonuçlar için gelecek açıklamayı bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde geleceğin komutanlarından birisi olabilmenin hayaline sahip on binlerce genç aday, '2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını Google üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Bilindiği gibi, MSÜ tercih sonucu ile adayların hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri kesinlik kazanacak.

PERSONEL TEMİN SAYFASI İLE 2019 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin detaylarından Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temin sürecine dair bilgilere ulaşabilir, MSÜ tercih sonuçları sorgulama işlemlerini personel temin aracılığyıla yapabilirsiniz.

İşte, tüm ayrıntılar;