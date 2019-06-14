Son dakika haberi: MSÜ tercih sonuçları 2019 açıklandı! Personel temin sayfası ile MSÜ tercih sonuçları hızlı sorgulama sayfası

Son dakika haberi... Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temin süreci ile alakalı olarak heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mayıs ayının sonlarından itibaren ilgili tercih işlemlerini yapan adaylar, dünden bu yana Milli Savunma Üniversitesi personel temin sayfası üzerinden '2019 MSÜ tercih sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde olabilmenin hayalini kuran on binlerce genci ilgilendiren MSÜ tercih sonuçları, personel temin sayfası aracılığıyla açıklandı. Bu doğrultuda, 'MSÜ tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusu günün ilk saatlerinden itibaren yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

PERSONEL TEMİN SAYFASI İLE 2019 MSÜ TERCİH NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Haberimizin detaylarından Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temin sürecine dair bilgilere ulaşabilir, MSÜ tercih sonuçları sorgulama işlemlerini personel temin aracılığyıla yapabilirsiniz.

İşte, tüm ayrıntılar;