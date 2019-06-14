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Son dakika haberi: 2019 açıklandı! Personel temin sayfası ile MSÜ tercih sonuçları hızlı sorgulama sayfası

Edinilen son dakika bilgisine göre, büyük bir merakla beklenilen tercih sonuçları açıklandı! Böylelikle, 'nde (TSK) bünyesinde rütbeli olarak görev alabilmenin hayalini kuran binlerce adayın cevabını '2019 açıklandı mı?' sorusu yanıtına ulaştı. Milli Savunma Üniversitesi, Personel Temin sayfası aracılığıyla ilgili sonuçların adayların erişimine açıldığını duyurdu. Adaylar, T.C. kimlik numarası ile MSÜ tercih sonucusu sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Peki, 2019 MSÜ tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Haberimizin detaylarından, askeri öğrenci personel temin ile MSÜ tercih sonucu sorgulama işlemlerine ilişkin son dakika bilgilerini edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.6.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 08:44
Son dakika haberi: MSÜ tercih sonuçları 2019 açıklandı! Personel temin sayfası ile MSÜ tercih sonuçları hızlı sorgulama sayfası

Son dakika haberi... Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temin süreci ile alakalı olarak heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mayıs ayının sonlarından itibaren ilgili tercih işlemlerini yapan adaylar, dünden bu yana Milli Savunma Üniversitesi personel temin sayfası üzerinden '2019 MSÜ tercih sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde olabilmenin hayalini kuran on binlerce genci ilgilendiren MSÜ tercih sonuçları, personel temin sayfası aracılığıyla açıklandı. Bu doğrultuda, 'MSÜ tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusu günün ilk saatlerinden itibaren yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

PERSONEL TEMİN SAYFASI İLE 2019 MSÜ TERCİH NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Haberimizin detaylarından Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temin sürecine dair bilgilere ulaşabilir, MSÜ tercih sonuçları sorgulama işlemlerini personel temin aracılığyıla yapabilirsiniz.

İşte, tüm ayrıntılar;

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Son dakika haberi: MSÜ tercih sonuçları 2019 açıklandı! Personel temin sayfası ile MSÜ tercih sonuçları hızlı sorgulama sayfası
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