İzmir narlıdere istihkam okulu'nda eğitim nasıl, acemilik kaç gün?

İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda acemilik eğitimi görüp istihkam sınıfı asker olarak askeriyede görevini icra edecek olan yükümlülerin görevleri; ihtiyaç halinde geçitler açmak, diğer birliklerin karşılaşması muhtemel engelleri ortadan kaldırmak, mayınları etkisiz hale getirmek şeklinde sıralanır. İstihkam sınıfı askerler aynı zamanda, birliklerin elverişsiz arazilerden geçiş yapmak zorunda kaldıkları durumda geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla ön hazırlık yapmak, savaş yollarının ve izlerinin bakımını yapmakla da görevlidir. Düşmanın hareket kabiliyetini olabildiğince azaltarak avantaj sağlamak amacıyla düşman birliklerini yanıltmaya yönelik faaliyetlerde de bulunan istihkam sınıfı askerlerin, özel bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamış olmaları beklenir.

İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda eğitim nasıl?

İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda verilen eğitimlerin ana başlıkları; mayın kurulumu, mayın temizleme sistemleri, keşif yöntemleri, arazi etüdü, afet durumunda yapılması gerekenler, yol bakımı ve detayları şeklindedir. Bu başlıklar altında eğitim gören askerlerin eğitim süreci teknolojinin getirilerinden en üst düzeyde faydalanarak yürütülür. Yukarıda bahsi geçen eğitimler yalnızca kara koşullarında değil, aynı zamanda deniz koşullarında gerçekleştirilecek faaliyetlerde görev alacak askerlerin eğitim sürecini de kapsar.

İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda acemilik kaç gün?

Bu sorunun net olarak cevaplamak mümkün değil. Askerlerin bu birlikte alacakları eğitimin süresi, yapacakları görevin niteliğine göre değişkenlik gösterir. Kritik görevler üstlenecek askerlerin bu birlikte görecekleri eğitimin süresi, normal şartlarda verilen eğitim süresinden daha uzun olabilir.