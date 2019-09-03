Jandarma uzman erbaş alımı! Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? 3. Grup çağrısı sorgulama

Jandarma uzman erbaş alımı 3. Grup çağrısı yapıldı. Adaylar başvurularını nisan ayında gerçekleştirmişti. Yaşa ve KPSS puan şartına göre adaylar mülakat aşamasına çağrıldı. Ancak kontenjanın sınırlı olması nedeniyle on binlerce aday mülakata çağrılmadı. Peki Jandarma uzman erbaş alımı 3. Grup çağrısı sorgulama nereden yapılır? Jandarma erbaş alımı 4. Grup çağrısı ne zaman olacak? İşte detaylar…

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 3. GRUP ÇAĞRISI

Mülakatlara çağrılmayan adaylar ise 4. grup çağrısının ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki 4. grup duyurusu gelecek mi?