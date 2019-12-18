MSB uzman erbaş alımları ne zaman yapılacak? Uzman çavuş ve onbaşı alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı, daha önce Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden paylaştığı ilanlar ile uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. 2020 yılına girmemize sayılı günler kala konuyla ilgili vatandaşların da araştırmaları artmış durumda. MSB'nin son olarak ilkokul mezunu adaylar arasında subay, astsubay, uzman erbaş, uzman onbaşı, sözleşmeli er alımı yapılacağını açıklaması ile birlikte askeri kadrolarda istihdam edilmek isteyen adayların heyecanı artış gösterdi. 2020 uzman erbaş alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili beklentiler ise 2020 yılının başından itibaren alımların başlaması yönünde bulunuyor. Peki, uzman erbaş alımı ne zaman gerçekleştirilecek? Uzman erbaş alımı şartları nelerdir? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

MSB, konuyla ilgili uzman erbaş alımı ilanını ne zaman yayımlayacağı konusunda henüz bir bilgilendirme yapmadı. Fakat uzman erbaş ve sözleşmeli er konusundaki eksikliklerin 2020 yılı içerisinde giderilmesi bekleniyor. Bu da adayların MSB tarafından gelecek açıklamalar konusundaki beklentisini artırmış durumda.

Bilindiği üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılacak olan uzman erbaş alımları için geçtiğimiz günlerde sonuç açıklaması yapıldı. Personel Temin dairesi üzerinden sonuç sorgulaması gerçekleştiren adaylar asil ve yedek listelerin hangisinde olduğu buradan öğrendi. Henüz sonuç sorgulaması yapmamış ya da asil ve yedek aday kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığı öğrenmek isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2019 uzman erbaş temini kapsamındaki ilgili sayfasına ulaşabilir.

DENİZ KUVVETLERİ UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ

2019 ASTSUBAY ALIMI SINAV SONUÇLARI

MSB, 2019 yılında dış kaynaktan yapılacak muvazzaf astsubayların tabi tutulduğu yazılı sınavın sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Sınava dâhil olan adaylar sınav sonuçlarını da Personel Temin Dairesi Başkanlığının sayfasından öğrenebiliyor.