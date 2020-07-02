SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!

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SON DAKİKA: 2020 açıklandı! AİS ile sorgulama ekranı!

Edinilen son dakika bilgisine göre, 2020 açıklandı. bünyesinde eğitim almak isteyen öğrencilerin yakından takip ettiği merakla bekliyordu. Sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçlara yönelik araştırmalar hız kazanmıştı. tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2020 MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığı ve sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Peki, 2020 MSÜ sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ile MSÜ sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 17:03 Son Güncelleme: 3.7.2020 07:28 ABONE OL
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'de...

81 ilin 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımı ile 14 Haziran tarihinde yapılan merakla bekleniyor. Sınava katılım gösteren öğrencilere Türkçe'den 40 soru, Tarih Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinde 5'er soru Temel Matematik'ten 40 soru, Fizik ve Kimya derslerinden 7'şer soru ve Biyoloji sınavından 6 soru yöneltilmişti. Peki; MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? için gözler 'de...

ÖSYM DUYURDU: MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, MSÜ sınav sonuçları açıklandı.

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'de...

MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları 'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer
standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ PUAN HESAPLAMA

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'de...
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SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!
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