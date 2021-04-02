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Giriş Tarihi: 2.4.2021 09:27 Son Güncelleme: 2.4.2021 09:29

MSÜ 200 kişilik personel alımı duyurusu yayımladı! (MSÜ) personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

MSÜ 200 kişilik personel alımı duyurusu yayımladı! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

(MSÜ) Sözleşmeli personel alımı için bugün gelen son dakika açıklamasında yapılacak olan alımlarla ilgili sınav duyurusunun resmi site üzerinden yayımlandığı bildirildi. Sınav başvuruları bugün online sistem üzerinden başlarken adaylar bu sisteme şifreleri ve TCKN ile girişlerini sağlayacak. Bu kapsamda “ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?” soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; “MSÜ Milli Savunma Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı ve konuya dair yayımlanan kılavuzun detayları…

MSÜ Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yapılacak olan 200 kişilik personel temini için sınav duyurusu kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yayımlandı. Bu kapsamda başvuru kılavuzunda "MSÜ Milli Savunma Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?" gibi tüm soruların yanıtı yer alırken adayların konuyla alakalı araştırmaları da hız kazandı. MSÜ personel alımı başvuru süreci sonrası ise adaylar belirlenen tarihte sınava katılım sağlayacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ personel alımı başvuru süreci başladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; 200 kişilik alımın yapılacağı ifade edilirken Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak. Buna göre kişiler sisteme e-devlet şifreleri ile giriş sağlayacak.

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Kılavuzda yapılan duyuru şöyle;

"Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır"

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

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SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

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