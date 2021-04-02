MSÜ 200 kişilik personel alımı duyurusu yayımladı! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

MSÜ Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yapılacak olan 200 kişilik personel temini için sınav duyurusu kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yayımlandı. Bu kapsamda başvuru kılavuzunda "MSÜ Milli Savunma Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?" gibi tüm soruların yanıtı yer alırken adayların konuyla alakalı araştırmaları da hız kazandı. MSÜ personel alımı başvuru süreci sonrası ise adaylar belirlenen tarihte sınava katılım sağlayacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ personel alımı başvuru süreci başladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; 200 kişilik alımın yapılacağı ifade edilirken Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak. Buna göre kişiler sisteme e-devlet şifreleri ile giriş sağlayacak.