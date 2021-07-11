Jandarma muvazzaf subay - astsubay öğrenci alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile Jandarma Subay - Astsubay alımı şartları nelerdir?

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvelik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na (JAMYO) 2021 yılı için öğrenci alım ilanı yayınladı. Jandarma Teşkilatı'nda muvazzaf subay ve astsubay olarak görev almak isteyenler, Jandarma muvazzaf subay - astsubay öğrenci alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? soruları üzerinden, seçim sürecine ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor.

JANDARMA MUVAZZAF SUBAY - ASTSUBAY ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) subay - astsubay öğrenci alımı başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin tüm detaylar şöyle;