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Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:10

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sözleşmeli tabip ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay alınacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sözleşmeli tabip ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sözleşmeli tabip ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay alımı yapılacağına ilişkin ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı,Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sözleşmeli tabip ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay alımı için ilan yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tabip Sınıfı Sözleşmeli veya Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, Tablo-1'de belirtilen kaynak okul/bölüm mezunlarından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir." açıklamalarına yer verildi.

Son başvuru tarihinin 7 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sözleşmeli tabip ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay alınacak
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