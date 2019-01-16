Merhaba. Ben özel bir şirkette 15 yıldan beri güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Ayda 240 saat çalışmaktayım. Yani her ay 60 saat fazla çalışmaktayım. Bu geçmişe yönelik bütün mesai saatlerini alabilmek için ne yapmam gerekir? (Davut Sevinç)
Bunun için firmanıza öncelikle müracaat edin. Bunu noter kanalıyla yani ihtarname çekerek yapabilirsiniz. Ödenmezse arabulucuya gidebilir ve dava açabilirsiniz. Mesailerinizin ödenmediğini alo 170'e de bildirebilirsiniz. Bu arada ayrılmak istiyorsanız bu haklı fesih sebebidir tazminatınızı da alabilirsiniz.