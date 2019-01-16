Cevap:

Bunun için firmanıza öncelikle müracaat edin. Bunu noter kanalıyla yani ihtarname çekerek yapabilirsiniz. Ödenmezse arabulucuya gidebilir ve dava açabilirsiniz. Mesailerinizin ödenmediğini alo 170'e de bildirebilirsiniz. Bu arada ayrılmak istiyorsanız bu haklı fesih sebebidir tazminatınızı da alabilirsiniz.