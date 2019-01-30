Cevap:

İşçi ile işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesi varsa, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı iki günlük istirahat süresi için işverence işçiye ücretinin ödeneceğine dair bir hüküm varsa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi gerekmektedir.

Bu durumda sigortalılar 3 günden az süreli istirahatleri için işverenden ücret talep edebilmektedir. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta vardır. Bu nokta şu; sigortalı yevmiyeci/gündelikçi olarak çalışıyor ve günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa, işverenin çalışılmayan günlerin ücretlerini kesebileceğidir. İşte burada sizin hangi şartlara göre çalıştığınız büyük önem arz ediyor.