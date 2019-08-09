Cevap:

İşyerinden haksız olarak çıkartılmış iseniz bir ay içinde arabulucuya işe iade davası açabilirsiniz. Bir aylık süreyi geçirmeyin. İşe geri dönmek istemiyorsanız ödenmeyen fazla mesai, ihbar ve kıdem tazminatı ve diğer alacaklarınız için çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğüne şikayette bulunabilir veya doğrudan arabulucuya alacak davası açabilirsiniz.