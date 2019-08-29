22 yaşındayım. Özel güvenlik görevlisiyim. 7 aydır çalışmaktayım. Günde 12 saat, ayda toplam 240 saat çalışmaktayım. Fazla mesai ücreti yatması gerekmez mi? Çok çalışan var, şikayet etmiyorlar sanırım. Çünkü çoğu emekli çalışan. Acaba ne yapabilirim? Maaş asgari ücret, toplam 20 gün çalışmaktayım. Harun ŞAHİNTÜRK
Yasalarımıza göre haftalık çalışma süresi 45 saat günlük ise 7.5 saat. Bunun üzerinde yapılan her saat çalışma yüzde 50 fazlasıyla ödenir.
Ayrıca günlük çalışma mesai yapılsa dahi 11 saati geçemez. Denkleşktirme yapılarak haftalık süre 45 saate tamamlanıyorsa burada mesai ödenmez. Ancak sizinki aylık 225 saati de geçtiği için kalan sürenin parası ödenmelidir. Alo 170'e durumu bildirin.