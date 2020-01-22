Ev hanımıyım. İş hayatım olmadı. 4 sene önce babam vefat etti ve üzerine olan ticari taksi plakası annem ve 3 kardeş olarak üzerimize aldık. Böylelikle BAĞKUR'lu oldu ve eşimin sosyal haklarından yararlanamaz oldum. Plaka hissemi eşimin sosyal haklarından imkanlarından yaralanmak için onun üzerine yapabilir miyim? Emine gümüş
Anladığım kadarıyla burada bir iş veren haline gelip Bağkur'lu olmuşsunuz. Kendi sigortanızdan faydalanabilirsiniz. Ama hissenizi herhangi bir kişiye devretmekte bir sakınca yok. Devrettiğiniz kişi o işyerinin ortağı ya da plakanın ortağı olacaktır.