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Soru: Plaka hissesi nedir? Plaka hissesi devredilir mi?

Ev hanımıyım. İş hayatım olmadı. 4 sene önce babam vefat etti ve üzerine olan ticari taksi plakası annem ve 3 kardeş olarak üzerimize aldık. Böylelikle BAĞKUR'lu oldu ve eşimin sosyal haklarından yararlanamaz oldum. Plaka hissemi eşimin sosyal haklarından imkanlarından yaralanmak için onun üzerine yapabilir miyim? Emine gümüş

Cevap:

Anladığım kadarıyla burada bir iş veren haline gelip Bağkur'lu olmuşsunuz. Kendi sigortanızdan faydalanabilirsiniz. Ama hissenizi herhangi bir kişiye devretmekte bir sakınca yok. Devrettiğiniz kişi o işyerinin ortağı ya da plakanın ortağı olacaktır.
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