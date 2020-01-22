Soru: Plaka hissesi nedir? Plaka hissesi devredilir mi?

Ev hanımıyım. İş hayatım olmadı. 4 sene önce babam vefat etti ve üzerine olan ticari taksi plakası annem ve 3 kardeş olarak üzerimize aldık. Böylelikle BAĞKUR'lu oldu ve eşimin sosyal haklarından yararlanamaz oldum. Plaka hissemi eşimin sosyal haklarından imkanlarından yaralanmak için onun üzerine yapabilir miyim? Emine gümüş