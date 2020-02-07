Merhaba, annem 1999'un 8. ayında tuhafiye açılış yapmış fakat ödeme yapılmadan iş yeri kapanmış. Geçen sene üzerine olan arabaya ceza geldiğinde tuhafiyecilik olarak gözüküyor mesleği. Şimdi 2010'dan 2014'e kadar sigortası işledi. 2019'da yine sigortası başladı. Hala devam ediyor. Annem 1968 doğumlu. Emekli olabilir mi ? ECEM PACAMAN
1999 yılında BAĞKUR kaydı yapılmadığı anlaşılıyor bu bilgilerden. Buna göre de 2010 yılındaki sigortasıyla işlem yapılacak. Buna göre de 7200 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olabilir.