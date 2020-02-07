Özel bir şirkette çalışıyorum. Sürekli iş için şehir dışına çıkıyorum. Mesai saatleri nasıl işliyor ve ekstra bir ücret almamız gerekiyor mu? Aykut Ünsal
İş Kanunu'nda şehir dışı çalışmalarla ilgili net bir hüküm yok bu durumda genel hükümler ve iş sözleşmesi önem kazanıyor. Sözleşmenizde şehir dışı işlerde çalışabileceğiniz varnsa bu işlere gitmelisiniz. Ancak burada sözleşmede eğer bir harcırah belirlenmişse yolda geçen süreler için ayrıca mesai ödenmiyor. Harcırah yoksa fazla çalışma ücreti ödenir.