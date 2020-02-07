Cevap:

İş Kanunu'nda şehir dışı çalışmalarla ilgili net bir hüküm yok bu durumda genel hükümler ve iş sözleşmesi önem kazanıyor. Sözleşmenizde şehir dışı işlerde çalışabileceğiniz varnsa bu işlere gitmelisiniz. Ancak burada sözleşmede eğer bir harcırah belirlenmişse yolda geçen süreler için ayrıca mesai ödenmiyor. Harcırah yoksa fazla çalışma ücreti ödenir.