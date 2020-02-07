Merhabalar, biz dört akraba 2016 yılında bir belediyede taşeron firmasında çalıştık. O esnada grev vardı. Sendika grevi işçiler grevdeydi. Bizi 20 gün çalıştırdılar. Bir şey demeden bizi çıkardılar. Sendikaya üye de olduk çalıştığımız esnada. Neredeyse 4.5 yıl oldu. Geriye dönük dava açabilir miyiz? Herhangi bir hak talep edebilir miyiz? Mesut Bayram
Geriye dönük haklar için zaman aşımı 5 yıl. Ancak 20 günlük çalışma için tazminat talep edemezsiniz kıdem tazminatı için en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Fakat maaş alacağını talep edebilirsiniz. Bir hukukçuya danışıp arabulucuya gitmelisiniz.