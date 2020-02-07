Soru: Sendika üyesi olanlar geriye dönük dava açabilir mi? İşten çıkarılanlar hak talep edebilirler mi?

Merhabalar, biz dört akraba 2016 yılında bir belediyede taşeron firmasında çalıştık. O esnada grev vardı. Sendika grevi işçiler grevdeydi. Bizi 20 gün çalıştırdılar. Bir şey demeden bizi çıkardılar. Sendikaya üye de olduk çalıştığımız esnada. Neredeyse 4.5 yıl oldu. Geriye dönük dava açabilir miyiz? Herhangi bir hak talep edebilir miyiz? Mesut Bayram