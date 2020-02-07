SGK'nın sitesinden emekli olacağım tarihi ve emekli olunca alacağım maaşı görebildiğim, her ay güncellenen muhtemel emekli maaşımı görebiliyorum. 2020 Ocak 'ta yaklaşık %6 civarı artması gereken muhtemel emekli maaşım, her ayın 20'sine kadar sisteme girerken artan maaşım bu ay sisteme girilmemiş. Şubat ayında da artışı göremezsem nasıl bir yol izlemem gerekir? Aysema Biçkes
Emekli maaşınız emekli olduğunuz tarihte kesinlik kazanacaktır. Bu süre zarfında yapacağınız bir şey yok. Şu anki çıkan rakam bu gün emekli olursanız kaç lira alacağınızla ilgili. O yüzden emekli olacağınız tarihi beklemenizde fayda var.