Soru: Sistemde emekli olma tarihi ve emekli maaşı nasıl öğrenilir?

SGK'nın sitesinden emekli olacağım tarihi ve emekli olunca alacağım maaşı görebildiğim, her ay güncellenen muhtemel emekli maaşımı görebiliyorum. 2020 Ocak 'ta yaklaşık %6 civarı artması gereken muhtemel emekli maaşım, her ayın 20'sine kadar sisteme girerken artan maaşım bu ay sisteme girilmemiş. Şubat ayında da artışı göremezsem nasıl bir yol izlemem gerekir? Aysema Biçkes