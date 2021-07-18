Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, adaylar sınav ile alınacak. Sıanav katılacak adaylarda istenilen şartlar arasında 35 yaşını doldurmamış olmak ve en az dört yılık lisans eğitimi almış olmak gerekmektedir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapılacaktır.

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