Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor! Başvuru nereden ve nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Diyanet İşleri personel alımı, 2019 yılının son ayında yoğun ilgi görüyor. Kamu görevlisi olarak çalışmak isteyen ve bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan işçi alımı ilanlarını takip eden adayların heyecanlı bekleyişi, 2 Aralık tarihinde yayımlanan ilan ile birlikte sona erdi. Bundan sonrası için süreç başvuruların alınması ile devam edecek. Bunun için adayların öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı şartları hakkında bilgi sahibi olması ve başvurularını buna göre gerçekleştirmesi gerekiyor. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yürütülen süreç neticesinde Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde istihdam edilecek adayların taşımaları gereken şartlar nelerdir? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10 - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

Başvuru şartları ve başvuru için gerekli evraklar;