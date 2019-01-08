Haberler > Memurlar Haberleri > EMEKLİ Haberleri > Hangi memur ne zaman emekli olacak? Okuyun hesabınızı kendiniz yapın

Hangi ne zaman emekli olacak? Okuyun hesabınızı kendiniz yapın

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber... Erken meselesi birçok vatandaşın merak ettiği bir konu. Milyonlarca memura emekli olma avantajı... Bu konuyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem merak edilenleri kaleme aldı. İşte memurların erken emekli olma şartları ve emeklilik hesaplama yöntemi...

Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 15:59
Hangi memur ne zaman emekli olacak? Okuyun hesabınızı kendiniz yapın

Milyonlarca çalışan en çok ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Sosyal güvenlik kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmiş olsa da üç ayrı kurumun şartları da farklı hesaplanmaya devam ediyor. Hatta bu üç kurumda da çalışmış olanlar da bulunuyor.

Diğer kurum çalışanlarında olduğu gibi memurluk yapanlarda da yani eski adıyla Emekli Sandığı yeni adıyla 4C'ller de belirli tarihler devreye giriyor. 8 Eylül 1999 öncesi, 8 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arası ve 1 Mayıs 2008 sonrası memuriyete başlayanlar için farklı emeklilik şartları oluşuyor. Şimdi bunları tek tek anlatmaya çalışalım.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi memur ne zaman emekli olacak? Okuyun hesabınızı kendiniz yapın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN