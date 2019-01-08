Hangi memur ne zaman emekli olacak? Okuyun hesabınızı kendiniz yapın

Milyonlarca çalışan en çok ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Sosyal güvenlik kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmiş olsa da üç ayrı kurumun emeklilik şartları da farklı hesaplanmaya devam ediyor. Hatta bu üç kurumda da çalışmış olanlar da bulunuyor.

Diğer kurum çalışanlarında olduğu gibi memurluk yapanlarda da yani eski adıyla Emekli Sandığı yeni adıyla 4C'ller de belirli tarihler devreye giriyor. 8 Eylül 1999 öncesi, 8 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arası ve 1 Mayıs 2008 sonrası memuriyete başlayanlar için farklı emeklilik şartları oluşuyor. Şimdi bunları tek tek anlatmaya çalışalım.