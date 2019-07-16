İkinci emekliliğe yeni sistem! Çifte maaş imkanı

Türkiye'de çalışanların çok büyük bir bölümünün kıdem tazminatı sorunu bulunuyor. Resmi rakamlara göre kıdem tazminatını alamayan çalışanların oranı yüzde 90'lara yaklaşmış durumda. Şartların zorluğu, iş değiştirme istekleri, davaların uzun sürmesi, şirketlerin bunun için bir kaynak ayırmaması kıdem tazminatına ulaşmayı engelliyor. Bunun için bu yıl için planlanan Kıdem tazminatı Reformu herkesin parasına ulaşabileceği, hak kaybının olmayacağı bireysel hesaba dayalı bir sistemi de getirecek. Sosyal tarafların mutabakatıyla çıkması beklenen yeni sistem Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı'nda da yer buldu. Kıdem tazminatı fonunun Bireysel Emeklilik Sistemi'yle entegre edilecek olmasıyla da emeklilik düzeninde bir yenilik de ortaya çıktı.