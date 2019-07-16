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İkinci emekliliğe ! Çifte maaş imkanı

Sistemi şu anda 100 milyar lirayı aşan bir büyüklüğe ulaştı. Kalkınma Planındaki yeniliklerle ikinci emeklilik herkese büyük avantajlar getirecek. Destekler artacak, nakit çekme imkanı gelecek. Sabah gazetesi yazarı yeni sistemin detaylarını anlattı..

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM EMEKLİ Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:39
İkinci emekliliğe yeni sistem! Çifte maaş imkanı

Türkiye'de çalışanların çok büyük bir bölümünün kıdem tazminatı sorunu bulunuyor. Resmi rakamlara göre kıdem tazminatını alamayan çalışanların oranı yüzde 90'lara yaklaşmış durumda. Şartların zorluğu, iş değiştirme istekleri, davaların uzun sürmesi, şirketlerin bunun için bir kaynak ayırmaması kıdem tazminatına ulaşmayı engelliyor. Bunun için bu yıl için planlanan Kıdem tazminatı Reformu herkesin parasına ulaşabileceği, hak kaybının olmayacağı bireysel hesaba dayalı bir sistemi de getirecek. Sosyal tarafların mutabakatıyla çıkması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı'nda da yer buldu. Kıdem tazminatı fonunun Sistemi'yle entegre edilecek olmasıyla da emeklilik düzeninde bir yenilik de ortaya çıktı.

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İkinci emekliliğe yeni sistem! Çifte maaş imkanı
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