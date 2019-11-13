Emekli için intibak ile her ay fark! Emekli maaşı nasıl değişecek?

Milyonlarca SSK emeklisi ve Bağ- Kur emeklisi gibi memur emeklileri de intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri, maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor.

GÖZLER TOPLANTIDA



Konu, Memur-Sen konfederasyonunun geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeye taşıdığı talepler arasında yer alıyordu. Ancak çözüme kavuşmadı. Memur emeklilerini heyecanlandıran bu talep, önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının gündemine gelecek. Bu nedenle memur emeklilerinin gözü şimdiden KPDK toplantısına çevrildi.