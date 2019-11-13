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için ile her ay ! nasıl değişecek?

için yeni kazançlar kapıda! gözünü gelecek günlerde yapılacak KPDK toplantısına çevirdi. ve gibi de beklentisi taşıyor. KPDK'ya taşınacak intibak hayata geçerse, aynı unvan ya da görevden emekli olanların her ay yapılacak ile eşitlenecek. İşte hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:23
Emekli için intibak ile her ay fark! Emekli maaşı nasıl değişecek?

Milyonlarca SSK emeklisi ve Bağ- Kur emeklisi gibi de beklentisi taşıyor. Memur emeklileri, maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor.

GÖZLER TOPLANTIDA

Konu, Memur-Sen konfederasyonunun geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeye taşıdığı talepler arasında yer alıyordu. Ancak çözüme kavuşmadı. Memur emeklilerini heyecanlandıran bu talep, önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının gündemine gelecek. Bu nedenle memur emeklilerinin gözü şimdiden KPDK toplantısına çevrildi.

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Emekli için intibak ile her ay fark! Emekli maaşı nasıl değişecek?
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