Emekliye ikramiye ve intibak zammı! SSK ve Bağkur emekli ödemeleri ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli vatandaş temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin de olacağı Temmuz ayında ikramiyelerin de artması talebi geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklilere sosyal destek paketi talep ettiklerini açıkladı. Peki emekliye sosyal destek paketinde ne gibi talepler var? İşte detaylar...
Salgın sürecinde aylıkların evde ödenmesi, en düşük emekli maaşının bin 500 TL'ye yükseltilmesi, Ramazan Bayramı ikramiyesinin erken verilmesi ve Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yaptığı hizmetlerin emeklileri memnun ettiğini anlatan Ergün, "Hükümetten bizi mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz" diye konuştu.
Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz" ifadelerinin, yaşlılar için pozitif ayrımcılık içerdiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:
PİYASAYA CAN SUYU
"Anayasamızın tanımladığı pozitif ayrımcılık olanakları değerlendirilerek emeklilerimiz ve yaşlılarımız için de bir sosyal destek paketi açıklanmasını istiyoruz. Bu pakette, ikramiyelerin enflasyona endekslenmesi, intibak, ek ödeme oranlarının yüzde 4-5'ten 8-10'a çıkarılması ve sağlıkta ek ödemelerin kaldırılmasına yer verilmeli. Bu adımlar sadece emeklilere değil, küçük esnaf başta olmak üzere tüm kesimlere can suyu olacak ve piyasaları canlandıracaktır."
TALEPLER NE GETİRECEK?
İkramiye artışı enflasyona endekslenirse, Kurban Bayramı ödemesi, 2019 enflasyonu olan yüzde 11.84 artırılarak bin 118 lira olacak.
İNTİBAK ZAMMI
2000'DEN önce emekli olanlara 50-355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Yeni intibak, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam getirecek.
EK ÖDEME
Ek ödeme, oran değişirse, maaşın yüzde 8-10'una çıkacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak.